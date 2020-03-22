محافظ النجف يعلن وصول قطعات من الجيش الى المحافظة

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات من الجيش العراقي وصلت لمؤازرة القطعات الأمنية المنتشرة في تطبيق خطة حظر فرض التجوال".

وأضاف أن "قيادة شرطة المحافظة من ضباط ومنتسبين قدموا اروع معاني البسالة في حفظ مدينة أمير المؤمنين وابناءها الكرام لدرء الوباء".



ووجه الياسري جميع القوات الأمنية "التعامل بحزم وبقوة القانون لكل من لا يلتزم بقرارات خلية الأزمة من اجل حماية ابناء النجف الكرام".