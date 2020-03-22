تمديد حظر التجوال في نينوى حتى السبت المقبل

تمديد حظر التجوأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الأحد، تمديد حظر التجوال في المحافظة حتى يوم السبت المقبل. ال في نينوى حتى السبت المقبل وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناء على تعليمات خلية الازمة في العراق تقرر تمديد حظر التجوال في نينوى حتى يوم السبت المقبل 28 اذار الساعة 11 مساء مع الغلق التام للمحافظة". وأضاف أنه "سيتم تأمين الاغذية ونقل البضائع والرواتب للموظفين".

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