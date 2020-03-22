بالصورة.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد

تنشر الخليج 365 بالصورة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد. ويظهر في الصورة مجموع الإصابات التي بلغت 233 حالة، والوفيات التي بلغت 20 حالة، فضلاً عن حالات الشفاء والتي بلغت 57 حالة.

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