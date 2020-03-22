السعودية تسجل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

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أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية عن رصد وتسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في تصريح اليوم أن اجمالي عدد الحالات التراكمي المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المملكة قد بلغ 511 تعافى منها 18 حالة ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات، وجميع الحالات لبالغين باستثناء 17 حالة لأطفال.

وأوضح العبد العالي أن من بين الحالات 7 مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيا منذ القدوم للمملكة، و 72 حالة من الجنسية التركية معزولين صحيا في أحد الفنادق في مكة المكرمة، وجميعهم بدون أعراض، وبقية الحالات وعددها 40 حالة فهي حالات مخالطة مجتمعية لحالات سابقة اكتسبت العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية.