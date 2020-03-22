البحرين.. تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، وفاة مواطنة بحرينية كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، تبلغ من العمر 51 عامًا ، ولديها أمراض وظروف صحية كامنة ، وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المواطنة المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية فى إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبى متخصص بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة.

