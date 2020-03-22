تعرف حالة الطقس في الإمارات غداً الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .



كما توقع أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

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وأوضح المركز، في بيانه اليومي، ان الرياح ستكون شمالية غربية / 25 – 35 كم/س تصل إلى 50 كم/س أحياناً على البحر.. مشيراً إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً .

وبحسب توقعات المركز سيحدث المد الأول عند الساعة 12:46 و المد الثاني عند الساعة 01:54 و الجزر الأول عند الساعة 19:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:09..

وفي بحر عمان توقع المركز أن يكون الموج مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:22 و المد الثاني عند الساعة 21:55 و الجزر الاول عند الساعة 15:37 و الجزر الثاني عند الساعة 04:12.