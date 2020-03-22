شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية لحين إشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 أعلنت الحكومة المغربية، اليوم، إيقاف إصدار الصحف الورقية لحين إشعار آخر، كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة المغربية في وقت سابق، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ليصل إجمالي الإصابات إلى 108 حالات مؤكدة. وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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