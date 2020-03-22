12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الأحد، تسجیل 12 حالة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید19)، خلال الـ24 ساعة الماضیة؛ لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 188 حالة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي: ”إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة، منھا أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، أما الحالة الخامسة فھي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى مصر“.

وأضاف السند، أن الحالة السادسة ”مرتبطة بالسفر إلى البرازیل“ مشيرا إلى أن ”بقیة الحالات، سیتم الكشف عن تفاصیلھا لاحقا؛ لورود خبر إصابتھا بالفیروس قبل دقائق قلیلة من عقد المؤتمر الصحفي“.

وكان وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، قد أعلن شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30 حالة.