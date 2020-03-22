شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ”طيران الإمارات“ تعلق جميع رحلات الركاب بحلول 25 مارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 قالت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، اليوم الأحد إنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب بحلول 25 مارس آذار.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان، أن طيران الإمارات تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”طيران الإمارات“ تعلق جميع رحلات الركاب بحلول 25 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.