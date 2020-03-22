حقيقة فرض حظر تجوال في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تقدم نائبين في البرلمان المصري، بإقتراح إلى رئيس البرلمان، الدكتور، علي عبدالعال، بإصدار قرار حكومى بفرض حظر تجوال، للحد من حركة المواطنين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا.



وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الكثير من البلدان لجأت في إطار خطتها الحكومية لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا"، لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال فعلى لمنع أى تجمعات تعمل على زيادة عد المصابين والوفيات.

وأشارت إيفلين متي، إلي قيام إسبانيا وفرنسا بفرض حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد بسبب انتشارالفيروس بصورة كبيرة بين مواطنيها، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الولايات الأمريكية نفس القرار، وبعض الدول العربية اتخذت هذا القرار مثل الأردن والعراق والكويت.

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ولفتت إلى أن قرار حظر التجوال ثبت مدى جدواه في التخفيف من آثار الأزمة في البلدان التي اتخذت هذا القرار، وفي ظل عدم التزام بعض المواطنين، بالقرارات الحكومية والتعامل معها بنوع من الاستهتار كإقامة الأسواق الشعبية والأفراح، وقيام المقاهي بإغلاق أبوابها على روادها من الداخل، وعدم البقاء في المنازل، أصبح لزامًا اللجوء لهذا القرار، للحفاظ على صحة جموع المواطنين.

وكان النائب محمد فؤاد، قد تقدم بطلب إبداء اقتراح بقرار بشأن صدور قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح فؤاد، في مذكرة إيضاحية، أنه على الرغم من كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية إلا أن أعداد المصابين لازالت في إطراد ملحوظ ، ولازالت التجمعات موجودة في الشارع المصري ، ولازال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة، الأمر الذي أصبح معه قرار فرض حظر التجوال في هذا الوقت هو ضرورة حتمية .

وأكد فؤاد، أن قرار فرض حظر التجوال هو الإجراء المتمم والحازم لحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، وهذا القرار قامت بالفعل العديد من دول العالم باتخاذه لدرء وتقليل خطر انتشار الفيروس وتحديد بؤرة الانتشار والتعامل معها.