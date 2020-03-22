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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سجن مغرد كويتي بتهمة نشر أخبار كاذبة عن ”كورونا“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
أمر النائب العام في الكويت، بسجن مغرد كويتي لمدة 21 يوما، وإحالته للسجن المركزي بتهمة نشر أخبار كاذبة، تتعلق بإصابة وافدين من الجنسية المصرية بفيروس ”كورونا“ الذي اجتاح معظم الدول في العالم، منذ بداية اكتشافه بنهاية العام 2019.
ونقلا عن صحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن المغرد، والذي تم الاكتفاء بذكر الحروف الأولى من اسمه (م ع)، في حسابه على ”تويتر“، ”إن هناك عشرات المصريين المصابين بفيروس كورونا موجودون في مستشفى جابر، ممن تم وصولهم مؤخرا، وتم إعفاؤهم من ورقة الفحص pcr في بلادهم“.
وسبق أن تعرضت الجالية المصرية في الكويت، لانتقادات من بعض المواطنين في البلد الخليجي، الذين طالبوا بعدم السماح للوافدين المصريين بدخول البلاد؛ خشية تفشي فيروس ”كورونا“ في البلاد بسببهم، عقب التشكيك بصحة الأرقام الرسمية الواردة من مصر حول عدد الإصابات.
وكانت السلطات الكويتية فرضت الفحص الطبي على جميع الوافدين العائدين إلى البلاد، في الأسابيع الماضية؛ للتأكد من سلامتهم من المرض، تزامنا مع تعليق الرحلات من وإلى مصر، وفرض الحجر المؤسسي على جميع العائدين من مصر.
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