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طيران الإمارات تعلق كافة رحلات الركاب بدءا من 25 مارس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

طيران الإمارات تعلق كافة رحلات الركاب بدءا من 25 مارس

متابعات_الخليج 365

أعلنت "طيران الإمارات" عن تعليقها لكافة رحلات الركاب بدءا من الأربعاء 25 مارس/ آّذار 2020 وحتى إشعار آخر.

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 وقالت الشركة في بيان لها إن "هذه الخطوة مؤلمة ولكنها "براجماتية"، حيث أنها ستساعد الشركة على الحفاظ على جدوى الأعمال وتأمين الوظائف في جميع أنحاء العالم، وتجنب التخفيضات".

 

 وتابعت، "سنستمر في مراقبة الوضع عن كثب، وسنعيد خدمات الركاب لدينا في أقرب وقت ممكن. هذه أوقات لم يسبق لها مثيل لقطاع الطيران والسفر، ولكننا سنتجاوزها بدعمكم"

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