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سلطات النيجر تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

سلطات النيجر تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا الجديد

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلطات النيجر، الأحد، تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا الجديد المعروف علميا بـ"كوفيد- 19".

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وقالت وزارة الصحة بالنيجر، في بيان، إن المصاب مواطن إيطالي يعمل في إحدى المنظمات الدولية، ودخل البلاد في 28 فبراير/ شباط الماضي. 

 

وكانت النيجر أعلنت بداية الأسبوع تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 36 عاما يعمل في إحدى شركات النقل.

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