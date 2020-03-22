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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطات النيجر تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت سلطات النيجر، الأحد، تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا الجديد المعروف علميا بـ"كوفيد- 19".
وقالت وزارة الصحة بالنيجر، في بيان، إن المصاب مواطن إيطالي يعمل في إحدى المنظمات الدولية، ودخل البلاد في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وكانت النيجر أعلنت بداية الأسبوع تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 36 عاما يعمل في إحدى شركات النقل.
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