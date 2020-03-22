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السيسي يتحدث لأول مرة عن أزمة فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

السيسي يتحدث لأول مرة عن أزمة فيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

تحدث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءه اليوم بعدد من السيدات، إحتفالاً بيوم المرأة المصرية، عن فيروس كورونا المستجد الذي إجتاح مختلف دول العالم ومن بينها مصر .

 

وقال السيسي أن الحكومة لم تخفي شيئ على المصريين في أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنه خلال مسيرة الست سنوات الماضيين كانوا بيشككوا في الإحصائيات بشأن كورونا وحاجات كثير زيه ولسه هيشككوا.

 

وأوضح السيسي أن التشكيك في كل إجراء يحدث منذ 80 سنة، مشيرا “هنخبي ليه عليكم يا مصريين موضوع كورونا، ده في الدنيا كلها”.

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وذكر أن الدولة المصرية قامت بإجراءات احترازية قوية، موضحا أننا تعملنا مع الموضوع بمنتهى الشفافية بشأن فيروس كورونا.

 

واستنكر السيسي الذي يحدث من إشاعات بشأن كورونا قائلا: “انتو مستكترين علينا إن ربنا محافظ علينا حتى الآن، واحنا ماشيين بطرق علمية في هذا الشأن”

 

وأضاف السيسي، أن أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم، ولم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أزمة بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن تأثيرات الأزمة ستكون كبيرة جدًا وشكل العالم سيصبح مختلفًا.

 

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