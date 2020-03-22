شكرا لقرائتكم السيسي يحذر من إصابة الآلاف إذا لم يلزم المصريون منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعاملت بشكل جيد مع أزمة كورونا وفقا للمعايير العالمية، ولم تخف شيئا وتعاملت بمنتهى الشفافية وببيانات تعكس الواقع، محذرا من تزايد أعداد المصابين ووصولهم لآلاف في حالة عدم الانضباط والجدية.

وطالب السيسي خلال لقاء اليوم الأحد بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، المصريين بمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين، محذرا من تزايد أعداد المصابين في حالة عدم الالتزام.

وأكد الرئيس المصري أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية فور اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد المراكب النيلية بالأقصر، وتم الكشف على كافة العاملين بالمراكب النيلية، مشددا على عدم الاستهانة بالفيروس، وداعيا إلى الالتزام بالفترة المحددة للجلوس في المنازل لمدة أسبوعين لتجاوز تلك الأزمة والوصول لبر الأمان.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا يتم بشكل سريع جدًا، ويجب مواجهته، من خلال تعاون المواطنين مع الحكومة، مؤكدا أن الأخيرة تعاملت بشفافية تامة وانتبهت مبكرا للأزمة واتخذت خطوات رائعة.

وقال السيسي إن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا، والتأثير الاقتصادي سيكون عميقا لكافة الدول بسبب ذلك، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في السلع، خاصة أن المخرون الاستراتيجي يكفي لشهور .

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ووجه السيسي التحية للقطاع الطبي، مؤكدا أنه يخوض معركة قوية، موجها الشكر له ولعناصره، مطالبا جموع المصريين بمساعدة كافة أجهزة الدولة لمواجهة كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 294 بعد تسجيل 9 حالات جديدة السبت، ووفاة اثنين ليصل عدد الوفيات إلى 10.

واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأزمة، حيث قرر رئيس الوزراء المصري إلغاء كافة الفعاليات التي تشهد تجمعات مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وسرادقات العزاء، ودور المناسبات، وقاعات الأعراس، تفاديا لانتشار كورونا.

وأصدرت وزارة الأوقاف قرارا بإلغاء صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بكافة محافظات مصر، كما قرر شيخ الأزهر تعليق صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، فيما اتخذت الكنيسة القبطية قرارا مماثلا وقررت وقف إقامة القداديس وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين.

وواصلت السلطات اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث قررت إغلاق المقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.