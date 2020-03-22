السيسي للمصريين: "مش بنخبى عليكم أى شيئ يخص كورونا".. والأزمة عالمية وتمس الاقتصاد والبشر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، قائلا إنه يتوجه بكل التقدير والاعتزاز لكل سيدة مصرية، وأنها تستحق الكثير.

وقال السيسي، إن تأثير انتشار فيروس كورونا كبير، خاصة التأثير الاقتصادي، مضيفا أن الأزمة سوف تكون عالمية تمس البشر والاقتصاد. حسبما نشر موقع "البوابة".

قال الرئيس، إن الإعلام المصري يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر فيروس كورونا، مشيرًا إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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وأوضح السيسى، أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة فيروس كورونا بشكل جيد، موضحا أننا تعاملنا مع انتشار فيروس كورونا بالعلم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتضافر لمواجهة خطير جسيم.

وأضاف، أن الإعلام قام بدور إيجابى فى متابعة أزمة فيروس كورونا سواء داخل مصر أو خارجها.

وتابع: "لم نخب عليكم أى شئ يخص فيروس كورونا"، موضحا أن هذه الأزمة تعرضت لشائعات مثلها مثل غيرها من الملفات من قبل الذين يشككون فيما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات.

ولفت إلى أن هناك محالاوت مستمرة للتشكيك فى أزمة فيروس كورونا، والأمر لم يقتصر على كورونا ولم يقتصر على الست سنوات الماضية، ولكنه مستمر على مدار 80 سنة ماضية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الأحد، عددا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة.