أعلنت شركة "طيران الإمارات" أنها "ستواصل تسيير رحلاتها إلى 12 وجهة، لكنها ستوقف 230 طائرة مع تقليص رحلاتها".
وأوضحت الشركة أنها ستوقف تشغيل 90% من أسطولها بسبب كورونا"، مؤكدةً أنها "لن تصرف موظفين، بل ستخفض من رواتبهم استثنائيا".
وكان رئيس مجلس الإدارة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أعلن في وقت سابق، أن "طيران الإمارات" ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب، بحلول 25 آذار الحالي، موضحاً أن الشركة تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا، إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.
كانت هذه تفاصيل خبر "طيران الإمارات": سنوقف تشغيل 90% من أسطولنا وسنسير رحلاتنا إلى 12 وجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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