السلطات المغربية تطالب بوقف إصدار ونشر وتوزيع الصحف بسبب كورونا

طلبت ​وزارة الثقافة​ المغربية من جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية، تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية ابتداء من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، لمنع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكانت وزارة الصحة المغربية أكدت "ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد إلى 104 إصابات، بعد الكشف عن 8 إصابات جديدة".

وفي وقت سابق، لفتت وزارة الداخلية إلى أنه "في إطار ​حالة الطوارئ​ الصحية التي تم الإعلان عنها لمواجهة تفشي وباء كورونا، سيتم منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن".