السلطات المغربية تطالب بوقف إصدار ونشر وتوزيع الصحف بسبب كورونا

طلبت وزارة الثقافة المغربية من جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية، تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية ابتداء من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكانت وزارة الصحة المغربية أكدت "ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد إلى 104 إصابات، بعد الكشف عن 8 إصابات جديدة".
وفي وقت سابق، لفتت وزارة الداخلية إلى أنه "في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها لمواجهة تفشي وباء كورونا، سيتم منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن".
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