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مدير عام منظمة الصحة يصل غزة بعد تأكيد وجود إصابات بكورونا في القطاع

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أشارت وسائل إعلامية إلى أن مدير عام ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وصل برفقة طبيب من ​الأمم المتحدة​ إلى غزة، بعد تأكيدات رسمية بوجد إصابات بكورونا في القطاع.

بالتوازي، اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، جيمي ماكغولدريك، أن "وصول ​فيروس كورونا​ ل​قطاع غزة​ قد يكون مخيفا نتيجة الاكتظاظ السكاني ومحدودية النظام الصحي".

ولفت ماكغولدريك، في حديث صحفي، إلى "إننا قلقون حاليا فيما يتعلق بغزة، إنها منطقة معقدة، بسبب الحصار طويل الأمد والقيود المفروضة التي تصعّب الأمور"، لافتاً إلى أن "وصول الفيروس إلى قطاع غزة سيحوله إلى ما يشبه الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن منطقة مكتظة بالسكان".

كما شدد على أن "النظام الصحي في غزة يعاني من نقص في التمويل وشح في الموارد والأجهزة"، موضحاً أن "مسيرات العودة قد وضعت عبئا كبيرا على القطاع الصحي الضعيف أصلا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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