السلطات الإسبانية تمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 11 نيسان المقبل

أعلنت ​السلطات الإسبانية​ "تمديد ​حالة الطوارئ​ المعلنة في البلاد حتى 11 نيسان المقبل، لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19". وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن، منتصف آذار الحالي، حالة الطوارئ، عبر جملة قرارات تقيد حرية تنقل المواطنين للتصدي لانتشار الفيروس. ولفت سانشيز إلى أن "الإسبان يمكنهم الخروج للعمل وللصيدليات والمستشفيات والمتاجر أو المصارف لسحب النقود، لكن لا يمكنهم الخروج إلى المطاعم والشواطئ والمتنزهات أو لزيارة الأصدقاء"، موضحاً أن "كورونا قد يتسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد الإسباني، لكن أولويتنا حماية الإسبان والتغلب على الفيروس".

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