تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في كندا

افادت السلطات الكندية عن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الكندية عن تخطي عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد حاجز الألف، بينهم 12 حالة وفاة.
وسجلت ثلاث مقاطعات زيادات جديدة في الحالات، حيث أبلغت مقاطعة بريتش كولومبيا عن 77 حالة جديدة، في حين أكدت ألبرتا وجود 49 حالة أخرى. كما أعلنت مقاطعة أونتاريو عن 60 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في كندا 1044 حالة.
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