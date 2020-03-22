نقل ملايين من الأقنعة الواقية من الصين إلى الجمهورية التشيكية

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "طائرة شحن تنقل عشرات الأطنان من المعدات الطبية المرسلة من ​الصين​ حطت في مطار تشيكي". وأعلنت وزارة الدفاع التشيكية إنّ الطائرة محملة بملايين الأقنعة الوقائية البسيطة والمعدات الطبية الأخرى القادمة من مدينة شينزن وحطت في مدينة باروبيس في إطار برنامج حلف شمال الأطلسي "ساليس" (استراتيجيك إيرليفت انترناشيونال سوليوشن). وأوضح وزير الدفاع لوبومير ميتنار "اننا ننتظر رحلتين أخريين خلال الشهر الجاري"، يتوقع أن تصل الأولى الثلاثاء والثانية في نهاية آذار.

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