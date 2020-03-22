الصحة العالمية: المياه الآمنة غير متاحة بعدد كبير من المنشآت الصحية حول العالم

أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس، إلى أنه "في اليوم العالمي للمياه، أغتنم هذه الفرصة لأذكر الجميع بأن الحصول على مياه نظيفة يعني: أن الأفراد قادرون على الحفاظ على يديهم نظيفة، وآمنة من الفيروسات مثل كوفيد 19، وأن العمال الصحيين سيكونوا محميين من الالتهابات والعدوى، وإنقاذ الأرواح في المستشفيات".
وشدد غيبريسوس، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أننا "كلنا نحتاج لمضاعفة جهودنا، لضمان وصول المياه النظيفة للجميع"، لافتاً إلى أن "المياه الآمنة ليست متاحة في عدد كبير من المنشآت الصحية حول العالم، ولمحاربة فيروس كورونا المستجد، يجب تقوية وتزويد النظم الصحية حول العالم بهذه الخدمة الأساسية وتوفير المياه النظيفة".
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