سلطات كوسوفو تسجل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا

أعلن معهد ​كوسوفو​ للصحة العامة، وفاة أول حالة كانت مصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفد 19" في البلاد.

وأوضح المعهد، في بيان، أن "الحالة المتوفاة، تعود لرجل يبلغ من العمر 82 عاماً"، مشدداً على أن "المريض كان يعاني أمراضاً مزمنة وأمراض في القلب والرئة".

في السياق، أعلنت السلطات في كوسوفو، التي تقع جنوب شرق ​أوروبا​، تسجيل 31 إصابة بفيروس كورونا، في حين أكدت وكالة "فرانس برس" في تعداد أعدته تجاوز عدد الإصابات بهذا الفيروس في أوروبا 150 ألف إصابة، بينها أكثر من 53 ألفاً في إيطاليا.