الصحة الماليزية تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، "تسجيل 10 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 48 حالة وفاة و514 إصابة".
وأشار يوريانتو إلى "شفاء تسعة مصابين خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الوباء في البلاد إلى 29 حالة".
بالتوازي، أكدت وزارة الصحة الماليزية "تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1306".
ولفتت الوزارة إلى أن "34 حالة من العدد الجديد، مرتبطة بتجمع إسلامي أقيم أواخر شباط الماضي قرب العاصمة كوالالمبور بمشاركة 16 ألف شخص من مختلف دول المنطقة.
من جهتها، أفادت وزارة الصحة في سنغافورة بأن "23 حالة تم تسجيلها في البلاد منذ الساعات الـ 24 الماضية"، موضحةً أن "18 شخصاً أصيبوا بالعدوى أثناء إقامتهم في أوروبا والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا".
وشددت الوزارة، في بيان، على أن "إجمالي عدد المرضى بكورونا في سنغافورة بلغ 455 حالة"، منوّهةً بأن "4 أشخاص غادروا المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية، ليزداد العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس حتى 144".
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