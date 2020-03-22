السيسي: أعداد المصابين بكورونا في مصر قد تصل إلى آلاف في أيام قليلة إذا لم نتعامل بجدية

أعلن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن "أعداد المصابين ب​فيروس كورونا​ في مصر قد تصل إلى آلاف في أيام قليلة إذا لم نتعامل بجدية"، داعياً المصريين إلى المزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين.

وفي وقت سابق أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 294 بعد تسجيل 9 حالات جديدة السبت، ووفاة اثنين ليصل عدد الوفيات إلى 10.

كما كشفت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها مخبريا من إيجابية إلى سلبية لكورونا إلى 73.