السيسي: أعداد المصابين بكورونا في مصر قد تصل إلى آلاف في أيام قليلة إذا لم نتعامل بجدية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد تصل إلى آلاف في أيام قليلة إذا لم نتعامل بجدية"، داعياً المصريين إلى المزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 294 بعد تسجيل 9 حالات جديدة السبت، ووفاة اثنين ليصل عدد الوفيات إلى 10.
كما كشفت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها مخبريا من إيجابية إلى سلبية لكورونا إلى 73.
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