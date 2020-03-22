ارتفاع عدد المصابين بكورونا في اليونان إلى 624 والوفيات إلى 15

أعلنت السلطات ​اليونان​ية عن "ارتفاع عدد المصابين في البلاد ​كورونا​ في اليونان إلى 624 والوفيات إلى 15

وفي وقت سابق أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "​فيروس كورونا​ المستجد تسبب بوفاة ما لا يقل عن 13444 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول وحتى الساعة 11 بتوقيت غرينتش، وذلك استنادا إلى أرقام رسمية"

ولفتت الوكالة إلى انه "تم تسجيل أكثر من 308130 إصابة رسميا في 170 بلدا منذ بدء تفشي الوباء. وهذا العدد المحصى رسميا لا يعكس سوى جزء من الإصابات الفعلية بما أن دولا عديدة لم تعد تفحص إلا الحالات الواجب نقلها إلى المستشفى".