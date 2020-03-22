الصحة العراقية: استمرار تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المراكز التعليمية في البلاد

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​العراق​ية "الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى البلاد لغاية يوم السبت الموافق لـ 28 آذار الحالي"، مشددةً على "مواصلة تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد والمؤسـسات التربوية والمدارس لغاية اليـوم نفسه".

بالتوازي، أقرت الوزارة، في بيان، "الاستمرار بحظر التجوال لغاية الساعة الحادية عشر ليلا من يوم السبت الموافق لـ28 آذار 2020 في عموم العراق، لغرض تطبيق الحجر الصحي استنادا إلى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 واعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي".

وكانت وزارة الصحة سجلت 233 إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"، بينها 20 حالة وفاة.