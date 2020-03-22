"يونسكو": أكثر من 850 مليون طالب حول العالم حُرموا من التعليم بسبب كورونا

أكدت منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والعلم والثقافة "​اليونسكو​"، أن "أكثر من 850 مليون طفل وشاب في العالم، أي نحو نصف الطلبة، أصبحوا محرومين من التعليم نتيجة بقائهم في منازلهم بسبب ​فيروس كورونا​"، في وقت طالت عمليات إغلاق المدارس والجامعات أكثر من 100 بلد حول العالم، مع توقعات بزيادة هذا العدد.

وتطرقت المنظمة، في تقريرها، إلى منصة "مدرسة" للتعليم العربي الإلكتروني، التي تنفذ تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والتي "توفر أكثر من 5000 درس تعليمي بالفيديو في مختلف المواد، وتتمتع بقاعدة مستخدمين قوية، تعزز تأثيرها وأثرها، وتساعد المدارس والمعلمين على تيسير تعلّم التلاميذ باللغة العربية عن بعد في مختلف الظروف ومن أي مكان"، معتبرةً أنها "من المنصات ذات المحتوى المتميز والموثوق به إلى جانب منصات وتطبيقات أخرى مفتوحة للتعلم عن بعد في المنطقة العربية".