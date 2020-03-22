بلدية حارة صيدا تنفي الاشاعة التي تحدثت عن تسجيل اصابة بكورونا بالبلدة

نفت ​بلدية حارة صيدا​ ولجنة الطوارئ في البلدة نفيا قاطعا الاشاعات التي تتحدث عن تسجيل اصابة ​كورونا​ في البلدة، كما نفت ان يكون رئيس البلدية ​سميح الزين​ قد ادلى باي تصريح عن تفشي المرض.

وحذر رئيس البلدية، الذي هو في الوقت نفسه رئيس لجنة الطوارئ، من يروج لهذه الاخبار الكاذبة الى انه سيتخذ التدابير القانونية بحقه، لان هذا النوع من الاشاعات الكاذبة مؤذ بحق البلدة والمواطنين.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد دعت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، المواطنين إلى الإتصال فوراً على رقم الطوارئ 112 والتبليغ فوراً عند مشاهدتهم لأي مخالفة لقرار التعبئة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كان قد دعا، اللبنانيين، الى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق التعبئة العامة، واتخذت قرارا بإقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرية، فضلا عن إغلاق مراكز التجمعات على اختلافها.