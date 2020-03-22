فضل الله وضع بري في أجواء الاجراءات التي تقوم بها بلديات الجنوب لمواجهة كورونا

وضع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ خلال اتصال هاتفي في أجواء الإجراءات التي تقوم بها البلديات واتحادات البلديات في الجنوب للتصدي ل​فيروس كورونا​، والعقبات التي تعترض عملهم، ومنها عدم تحويل المستحقات المالية للبلديات وتفسير المادة ٣٢ من موازنة العام ٢٠٢٠، والتي تحد من صلاحيات البلديات، وضرورة معالجة هاتين العقبتين كي تتمكن البلديات من القيام بدورها، وهي التي يقع عليها عبء كبير للحد من انتشار كورونا، ووعد الرئيس بري بالسعي الحثيث لمعالجة هذا الأمر.

واشاد فضل الله بالجهود المبذولة في الجنوب والتحرك الفعال وتقديمات الخيرين وبسرعة تطبيق الخطط التي تحمي الناس حتى اليوم، وبضرورة التجاوب مع تعليمات الجهات الرسمية والتزام المنازل، وفي الوقت نفسه بتجاوب الخيرين مع دعوات المساعدة لمن فقدوا عملهم وللمحتاجين، وهو ما يؤكد من جديد أن الخير متأصل في مجتمعنا، وأن هناك حالة تكافل اجتماعي نأمل تعميمها في لبنان.

كما اطلع فضل الله خلال لقائه رؤساء بلديات في منطقة بنت جبيل على خطط عملها في المنطقة لجهة أعمال التعقيم ووقف التجمعات ومتابعة أوضاع الأهالي وتقديم المساعدات العينية لهم والاستعداد في المستشفيات الحكومية، خصوصا مستشفى بنت جبيل، للقيام بمهامها عند الضرورة، وكذلك الخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية في حزب الله لرصد أي حالة إصابة لمتابعتها ومنع انتقال العدوى، كما التقى بعض لجان الأهالي، حيث حيا جهودها وتابع ما تقوم به والهيئات الصحية لحزب الله وحركة أمل والمبادرات الأهلية لمساعدة المحتاجين.