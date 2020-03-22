سامي الجميل تمنى على وزارة المال تحويل مستحقات البلديات واتحاداتها

تمنى رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على ​وزارة المال​ تحويل مستحقات البلديات واتحاداتها وعائدات الخليوي لتتمكن من الاستجابة لأزمة كورونا. وأشار النائب الجميل إلى أننا "نرجو من وزارة المالية تحويل مستحقات البلديات واتحاداتها من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي عن عامي 2018 و2019 بأسرع وقت ممكن، لتتمكّن من الاستجابة لأزمة ​الكورونا​ وتلبية حاجات أهلنا في مختلف المناطق اللبنانية".

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