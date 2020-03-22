حكيم: على الحكومة المبادرة بمساندة أصحاب المهن الحرة وكل من يتكل على "يوميته" ليعيش

اعتبر الوزير السابق ​آلان حكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "على الحكومة المبادرة بمساندة أصحاب ​المهن الحرة​ وكل من يتّكل على "يوميته" ليعيش".

ولفت حكيم إلى أن "هذه الشرائح من المجتمع قد لا يكون لها أي مدخول لتعيش أو لتتوقى من ​كورونا​، إضافة لضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي لوضع آليات الدعم والمساعدة في هذا الإطار".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كان قد دعا، اللبنانيين، الى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق التعبئة العامة، واتخذت قرارا بإقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرية، فضلا عن إغلاق مراكز التجمعات على اختلافها.