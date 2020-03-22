نسيم الخوري في نداء للمسؤولين: لتأسيس صندوق طوارئ تملأونه من جيوبكم لتجاوز المرحلة الصعبة

وجه الكاتب والأكاديمي ​نسيم الخوري​ إلى "نداء حارا من موتى العالم في أعماق الأرض وفي السماء ومن كافة الأنبياء المسؤوليين اللبنانيين من دون كفوف أو ألقاب: محمد نجيب ميقاتي، محمد الصفدي، سعد الحريري، بهاء الحريري، رياض سلامة، روبير معوّض، كارلوس سليم، عصام فارس، كارلوس غصن، ميشال عون، نبيه بري، طلال إرسلان، أمين الجميل، ميشال سليمان، فؤآد السنيورة، جبران باسيل، سمير جعجع، ستريدا طوق جعجع، وليد جنبلاط، سليم صفير، سليمان فرنجية، نقولا فتوش، نقولا صحناوي، نهاد المشنوق، فؤآد مخزومي، مروان حمادة، ميشال المرّ، نعمة طعمة، أسعد حردان، رندة بري، أنور الخليل، ياسين جابر، بهية الحريري، علي حسن خليل، عبد الرحيم مراد، غازي العريضي، ميشال فرعون، عصام صوايا، جمال الجراح، محمد شقير، محسن دلول إلخ".

ورأى أن "قرار التعبئة العامة في لبنانكم لن ينفع وقد لا ينفع اعلان حالة الطوارئ ما لم تقوموا بالتواصل السريع في ما بينكم وتعلنوا عن تأسيس صندوق طوارئ تملأونه من فضلكم وجيوبكم بهدف تمكين الأعداد الهائلة من اللبنانيين الذين حاصرهم الفقر والجوع والمرض ولربما الموت بالكورونا ان يتجاوزوا، ونتجاوز جميعا معا هذه المرحلة الصعبة الطويلة والعسيرة التي قد لا يسلم منها اللبنانيون ولبنان".

وأضاف الخوري :"عاودوا قراءة هذا النداء بتأن وقفوا أمام المرايا وأمام انفسكم وأفراد عائلاتكم واتكلوا على الله.

والله هو المعين والمنقذ والسامع والمجيب".