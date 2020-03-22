النشرة: الطيران الإسرائيلي ينفذ طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا والعرقوب

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، لافتاً إلى أنه ينفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا والعرقوب، وصولا حتى سماء مرتفعات جبل الشيخ، وامتدادا حتى مجرى الليطاني في البقاع الغربي.

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