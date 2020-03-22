أبو شرف جال في المناطق والمستشفيات وحض على التزام المنازل وتأمين المستلزمات الطبية

جال نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​، امس، على بعض المناطق و​المستشفيات​ للاطلاع ميدانيا على الاوضاع فيها، وتبين له في بعضها، مثل زحلة والبقاع، أن هناك التزاماٍ شبه تام بمقررات ​مجلس الوزراء​ ومعظم المحلات والمؤسسات قد اقفلت ابوابها، بينما في منطقة جبل لبنان، وخصوصا في كسروان والمتن، هناك عدد كبير من المحلات فتح ابوابه ويسجل السير على الطرقات حركة شبه عادية واكثر من بقية المناطق، اضافة الى ما شهدناه في طرابلس من تجمعات وحشود.

واعتبر أن "هذا امر غير مطمئن ولا يبشر بالخير"، وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل منعا لانتشار العدوى بوتيرة سريعة، وحض مجددا على ضرورة تأمين المستلزمات الطبية، لا سيما الوقائية منها، اضافة الى الفحوصات المخبرية في المستشفيات، لمواجهة ​فيروس كورونا​.

