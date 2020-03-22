عز الدين دعت لبرنامج رياضي وطني من اجل الحفاظ على الصحة النفسبة والجسدية للمواطنين

اجرت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية النائب الدكتورة ​عناية عز الدين​ اتصالا بوزيرة ​الشباب​ و​الرياضة​ ​فارتينيه اوهانيان​، وتم التباحث بضرورة ان تطلق الوزارة برنامجا رياضيا بالتنسيق مع ​وزارة الاعلام​ و​وسائل الاعلام​ بهدف الحفاظ على ​الصحة​ الجسدية والنفسية للمواطنين من مختلف الاعمار خلال فترة الحجر المنزلي. وذلك استكمالا لبرنامج التعليم عن بعد الذي اطلقته ​وزارة التربية​ على ان بستهدف البرنامج الرياضي عبر شاشات التلفزيون كل شرائح المجتمع من اطفال وعجزة ونساء ورجال.

وقد تم الاتفاق على متابعة هذا الموضوع خلال الايام القليلة المقبلة مع مختلف المعنيين خاصة الكادر البشري الرياضي في ​لبنان​ من مدربين ولاعبين وناشطين.

في هذا السياق، تتوجه النائب عز الدين الى الرياضيين في لبنان وتدعوهم للتطوع و لتقديم الافكار والجهود في هذه الفترة الحساسة التي تمربها البلاد وذلك انطلاقا من دورهم الكبير في المجتمع وقدرتهم على التأثير في مختلف فئات المجتمع وخاصة الاطفال والشباب. كما تعتبر النائب عز الدين ان الاباء والامهات امام فرصة لجعل النشاط الرياضي جزء من يوميات الاسرة اللبنانية ومن الثقافة المجتمعية.