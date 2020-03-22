عمدة نيويورك: تفشي كورونا سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير

أشار عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إلى أن "تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير"، داعيا إلى "إعلان استنفار كامل النطاق في جيش البلاد".
من جهته، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، مدينة نيويورك "منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي طلبت فيه السلطات بنيويورك من المؤسسات التجارية غير الأساسية الإقفال.
كما لفت ترامب إلى أن العمل جارٍ مع الكونغرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي، الذي أودى بحياة نحو 230 شخصا في الولايات المتحدة، بينما أصاب أكثر من 18500 شخصاً.
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