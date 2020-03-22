عمدة نيويورك: تفشي كورونا سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير

أشار عمدة مدينة ​نيويورك​، بيل دي بلاسيو، إلى أن "تفشي ​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​، سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير"، داعيا إلى "إعلان استنفار كامل النطاق في جيش البلاد".

من جهته، كان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أعلن في وقت سابق، مدينة نيويورك "منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، في الوقت الذي طلبت فيه السلطات بنيويورك من المؤسسات التجارية غير الأساسية الإقفال.

كما لفت ترامب إلى أن العمل جارٍ مع ​الكونغرس​ بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي، الذي أودى بحياة نحو 230 شخصا في الولايات المتحدة، بينما أصاب أكثر من 18500 شخصاً.