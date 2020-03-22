النشرة تلقت شكوى من مواطنين ببلدة الكنيسة بعد خرق بعض الكهنة لقرار التعبئة العامة واقامة قداس

تلقت "النشرة" شكوى من بعض المواطنين في بلدة الكنيسة في ​منطقة المتن​، تتعلق باقامة بعض الكهنة قداسا في البلدة، ضاربين عرض الحائط القرار الصادر عن ​البطريركية المارونية​ وقرار التعبئة العامة الصادر عن ​مجلس الوزراء​.

وقد عبر هؤلاء عن مخاوفهم من إحتمال وجود أي إصابة ب​فيروس كورونا​ بين المشاركين في القداس، ما يعني إمكانية إنتقالها إلى آخرين نتيجة عملية الإختلاط التي حصلت.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد دعت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، المواطنين إلى الإتصال فوراً على رقم الطوارئ 112 والتبليغ فوراً عند مشاهدتهم لأي مخالفة لقرار التعبئة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كان قد دعا، اللبنانيين، الى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق التعبئة العامة، واتخذت قرارا بإقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرية، فضلا عن إغلاق مراكز التجمعات على اختلافها.