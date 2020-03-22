AFP: أكثر من 13 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "​فيروس كورونا​ المستجد تسبب بوفاة ما لا يقل عن 13444 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول وحتى الساعة 11 بتوقيت غرينتش، وذلك استنادا إلى أرقام رسمية".

ولفتت الوكالة إلى انه "تم تسجيل أكثر من 308130 إصابة رسميا في 170 بلدا منذ بدء تفشي الوباء. وهذا العدد المحصى رسميا لا يعكس سوى جزء من الإصابات الفعلية بما أن دولا عديدة لم تعد تفحص إلا الحالات الواجب نقلها إلى المستشفى".

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا التي أعلنت عن أول وفاة جراء كوفيد-19 في نهاية شباط، 4825 وفاة ل53578 إصابة. وأعلنت السلطات الإيطالية أن 6072 شخصا شفيوا.

وأحصت السلطات في الصين باستثناء هونغ كونغ وماكاو حيث ظهر الفيروس نهاية كانون الأول 81054 حالة منها 3261 وفاة وشفاء 72244 شخصا.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا والصين هي إسبانيا مع 1720 وفاة من 28572 إصابة وإيران مع 1685 وفاة (21638 حالة) وفرنسا مع 562 وفاة (14459 حالة) والولايات المتحدة مع 340 وفاة (26747 حالة).