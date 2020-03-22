مستشفى حمود في صيدا: مستعدون لاستقبال حالات كورونا بدءا من الثلاثاء

أعلن ​مستشفى حمود​ الجامعي في صيدا أنه سينضم رسميا بدءا من بعد غد الثلاثاء إلى سلسلة المستشفيات التي تواجه فيروس كوفيد 19 "كورونا"، ويستقبل الحالات.

وكان وزير الصحة العامة حمد حسن قد أكد، في حديث تلفزيوني، أنه لا يمكن القول أن الأمور خرجت عن السيطرة في ما يتعلق بمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب أعلن التشدد في الإجراءات وتم تكليف القوى الأمنية بذلك.

وأوضح حسن أن لبنان في نهاية المرحلة الثالثة، مشيراً إلى السلطات المعنية تسعى إلى الحد من سرعة الوصول إلى المرحلة الرابعة، أي الإنتشار المجتمعي، من أجل إستيعاب العدد الأكبر الممكن من الحالات في حال الوصول إلى هذه المرحلة.