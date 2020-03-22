خارجية أميركا تدين قرار فرنسا إطلاق سراح خبير إيراني ببرامج الصواريخ

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان، أن "الولايات المتحدة تدين بشدة قرار فرنسا بإطلاق سراح المواطن الإيراني جلال روح الله نجاد الذي طلبت الولايات المتحدة تسليمه قبل ذلك لاتهامه بجلب معدات ذات استخدامات عسكرية بشكل غير قانوني، وهو ما يعد انتهاكا للعقوبات الأميركية".
وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة وفرنسا لديهما مصلحة مشتركة في تقديم المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة إلى العدالة، خاصة القضايا المتعلقة بالأمن القومي. ومن المؤسف في هذه الحالة أن فرنسا لم تف بالتزاماتها وحالت دون تطبيق العدالة".
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد أفادت، أمس السبت، بأن فرنسا أطلقت سراح الإيراني جلال روح الله نجاد، الخبير في برنامج الصواريخ التابع للحرس الثوري، المطلوب لدى الولايات المتحدة، مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي المحتجز في طهران، رولان مارشال.
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