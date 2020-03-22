الجيش الروسي يرسل خبراء واطباء إلى ايطاليا

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موسكو: أرسلت روسيا الاحد أول طائرة من تسع طائرات عسكرية ستحمل اجمالي 100 خبير ومختص طبي في مجال الفيروسات من الجيش الروسي إلى ايطاليا لمساعدتها في مكافحة وباء كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية انه سيتم ارسال بعثة المساعدة بعد اتفاق بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.

وقال الكرملين ان الزعيمين تحدثا هاتفيا مساء السبت.

ووصلت طائرات النقل العسكرية خلال الليل الى مدرج على مشارف موسكو، واصبحت ثماني فرق طبية جاهزة للتوجه الى ايطاليا ومعها وحدات متنقلة للتطهير ومعدات طبية، بحسب وزارة الدفاع.

واقلعت اولى الطائرات الاحد ومن المقرر أن تهبط في مطار براتيكا دي مير العسكري على مشارف روما، بحسب الوزارة.

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ومن المقرر أن تحمل الطائرات 100 شخص من بينهم مختصون في الفيروسات والأوبئة من وزارة الدفاع لديهم "خبرة عالمية واسعة في محاربة الأوبئة".

وقالت الوزارة ان الخبراء شاركوا في السابق في مكافحة وباء الايبولا، وحمى الخنازير الافريقية والانثراكس.

وسجلت روسيا 306 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الان. وسجلت ايطاليا4825 وفاة بالفيروس حتى السبت.

وكان بوتين زار ايطاليا في تموز/يوليو العام الماضي وتحدث مرارا عن صداقته الطويلة مع رئيس وزرائها السابق سيلفيو بورلوسكوني.

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