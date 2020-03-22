قاتل دانييل بيرل يستأنف حكم إعدامه

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أطلق أحمد عمر سعيد شيخ البريطاني من أصل باكستاني المدان بقتل الصحفي الأميركي العام 2002 دانييل بيرل استئنافاً ضد حكم الإعدام الصادر في باكستان.

وينتظر أحمد شيخ (46 عاما) تنفيذ حكم الإعدام منذ ما يقرب من 18 عاما بعد إدانته باختطاف وقطع رأس مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، وأثار شريط الفيديو المروّع لبيرل الذي كان يبلغ من العمر 38 عامًا والذي اغتيل على يد المتشدد القاعدي ، استنكارا عالميًا واسعا، ولكنه ألهم أيضًا عمليات قتل مماثلة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

الصحفي الاميركي القتيل دانييل بيرل

وقال تقرير لـ(ميل أون صنداي) اللندنية إن محامي الشيخ - الذين التحقوا بنفس مدرسة فورست في شرق لندن مثل قائد الكريكيت الإنكليزي السابق ناصر حسين، يطالبون المحكمة العليا في كراتشي بالحكم على أن إدانته كانت "معيبة".

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ويُعتقد أن أحمد شيخ، وهو من منطقة وانستيد في شرق لندن، أصبح أكثر تطرفًا أثناء دراسته في كلية لندن للاقتصاد وحارب كجهادي في البوسنة وباكستان.

ويشار إلى أن الصحفي الأميركي بيرل كان بالشيخ أثناء التحقيق في الروابط بين باكستان و "مفجر الأحذية" البريطاني ريتشارد ريد، واتفق الاثنان على الاجتماع في كراتشي في يناير 2002، لكن الشيخ اختطف الصحفي.

وأنذك قالت تقارير إنه أثناء توجه بيرل للاجتماع مع شيخ، خطفه مجموعة من الرجال المسلحين يطلقونه على أنفسهم الحركة الوطنية لتحرير باكستان. واعتقدت هذه الجماعة بيرل بأنه عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

ثم أرسلت الجماعة بريداً إليكترونياً للولايات المتحدة تأمرها بالإفراج عن جميع المُعتَقَلِين الباكستانيين، وإرسال شُحنة الطائرات الـجنرال دايناميكس إف-16 فايتينغ فالكون للحكومة الباكستانية.

وإلى ذلك، فإنه يعتقد أن إعدام بيرل كان نفذه خالد شيخ محمد، زعيم القاعدة الذي كان مهندس هجمات 11 سبتمبر المعتقل حاليا في الولايات المتحدة.