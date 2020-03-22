نقل ملايين من الأقنعة الواقية من الصين إلى الجمهورية التشيكية

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براغ: حطت طائرة شحن تنقل عشرات الأطنان من المعدات الطبية المرسلة من الصين في مطار تشيكي ليل السبت.

وقالت وزارة الدفاع التشيكية إنّ الطائرة محملة بملايين الأقنعة الوقائية البسيطة والمعدات الطبية الأخرى القادمة من مدينة شينزن وحطت في مدينة باروبيس في إطار برنامج حلف شمال الأطلسي "ساليس" (استراتيجيك إيرليفت انترناشيونال سوليوشن).

وأوضح وزير الدفاع لوبومير ميتنار "ننتظر رحلتين أخريين خلال الشهر الجاري"، يتوقع أن تصل الأولى الثلاثاء والثانية في نهاية آذار/مارس.

وذكرت وسائل الإعلام التشيكية أن الطائرة نقلت خمسة ملايين قناع بسيط ومليوني قناع مزود بمعدات تنقية ومواد طبية أخرى، موضحة أن طائرة أخرى تابعة لشركة "تشاينا ايسترن" حطت في براغ بعد ساعة وتنقل سبعة ملايين قناع بسيط.

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وكانت طائرة قادمة من الصين تنقل أكثر من مليون قناع واق حطت الجمعة في براغ.

وتعاني الجمهورية التشيكية التي بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فيها 1047 شخصا بينهم ستة مرضى تم شفاؤهم ولم تسجل أي وفاة الأحد، من نقص في عدد الأقنعة ومواد التطهير.

ودفع هذا النقص آلاف التشيكيين إلى صنع أقنعة في منازلهم بعدما منعتهم السلطات من مغادرة منازلهم بدون تغطية الأنف والفم.



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