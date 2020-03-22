شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على تداول رسالة لشخص يدعى تكليفه من منظمة الصحة لمتابعة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يدعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية، بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.

وتواصل المركز مع منظمة الصحة العالمية-مصر، والتي أفادت بأن صاحب الرسالة الصوتية غير تابع للمنظمة، وأنها لم تُكلف أي أشخاص بتسجيل رسائل صوتية، ونشدد على أن المنظمة تُصدر كافة بياناتها عبر المنصات الرسمية لها، سواء من خلال موقعها الإلكتروني www.who.int/ar، أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك facebook.com/WHOEgypt، وتويتر twitter.com/whoegypt، أو من خلال تطبيق الواتس

Advertisements

آب على رقم 0041798931892