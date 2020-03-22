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الحكومة ترد على تداول رسالة لشخص يدعى تكليفه من منظمة الصحة لمتابعة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يدعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية، بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.

 

وتواصل المركز مع منظمة الصحة العالمية-مصر، والتي أفادت بأن صاحب الرسالة الصوتية غير تابع للمنظمة، وأنها لم تُكلف أي أشخاص بتسجيل رسائل صوتية، ونشدد على أن المنظمة تُصدر كافة بياناتها عبر المنصات الرسمية لها، سواء من خلال موقعها الإلكتروني www.who.int/ar، أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك facebook.com/WHOEgypt، وتويتر twitter.com/whoegypt، أو من خلال تطبيق الواتس 

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آب على رقم 0041798931892

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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