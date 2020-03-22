شكرا لقرائتكم خبر عن حماة وطن يواصل حملاته في الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى حملته فى تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل والمساجد بجميع محافظات الجمهورية وذلك كأجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الفريق جلال الهريدى ، رئيس الحزب أن حملة التعقيم والتطهير التى تقوم بها امانات الحزب على مستوى الجمهورية تأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية فى إطار خطتها للتصدى للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين.

وأكد رئيس الحزب ، انه انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب أطلق الحزب بمحافظة بني سويف حملة تعقيم وتوعية وتوزيع كمامات لجميع المصالح الحكومية والمدارس والمساجد والوحده المحلية بمركز بني سويف، دعمًا للدولة والأهالي لمواجهة كورونا كما قامت امانة الحزب بالقليوبية بالمشاركة الفعالة على مستوى المحافظة بشراء المطهرات والكمامات وتوزيعها على المواطنين مع نشر ملصقات للتوعية ونظم الحزب بالبحيرة عدد من الحملات التوعوية والإرشادية للتوعية بخطورة الإصابة بالفيروس والعدوى وسرعة انتشاره من خلال السوشيال ميديا وقام اعضاء الحزب بوضع ملصقات إرشادية على أوجه المحلات والصيدليات وأماكن التجمعات بمعظم شوارع المحافظة وبالإسكندرية نظمت امانة الحزب حملة توعية في شوارع المحافظة.

Advertisements

وتضمنت الحملة توزيع منشورات صحية للتعريف بفيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه وذلك ضمن حملات الحزب التي تهدف إلى الحماية والوقاية من المرض وأيضًا لطمأنة المواطنين وبث المعلومات الصحيحة دون الشائعات والأكاذيب ونجع حمادي وبمشاركة نائب الحزب ماجد طوبيا تم تعقيم وتطهير شوارع المدينة كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى سوهاج قامت حملة من شباب الحزب بتطهير المنازل والمحلات التجارية ضد فيروس كورونا وتوزيع منشورات للوقايه من الفيروس وفى المنوفية قامة أمانه الشهداء بحمله تطهير واسعه من فيروس كورونا ببعض مساجد قرى المركز وفى اسيوط تم إطلاق حملة( شعب أسيوط في عيون حماة الوطن)، حيث قاموا بتوزيع المطهرات والكمامات على المواطنين، وتطهير المسطحات الصلبة بالمؤسسات الحكومية والمجمعات السكنية ذات الكثافة العالية ومواقف السيارات، وتوزيع بروشورات توعية عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والمرور بمكبرات صوت لتوعية المواطنين، وحملة إعلامية عبر الإنترنت للتوعية ونفس الامر ينطبق على محافظات الوادى الجديد و كفر الشيخ والاسماعيلية والبحر الاحمر قاموا بعمل حملات توعيه ونشر ملصقات بالشوارع للتوعيه مع تعقيم بعض المساجد والمدارس بكل محافظة ومازالت الحملة مستمره فى جميع محافظات مصر.

وناشد الهريدى ، المواطنين بضرورة تكاتف الجهود للعبور من هذه المرحلة مع الالتزام الكامل بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للقضاء علية خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتصدي له من خلال حملات التوعية، والفحص الطبي والاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.