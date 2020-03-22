شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تبعث فيديو رسائل مبهجة للطلاب لطمأنتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للطلاب تضمن رسالة طمأنه من قيادات الكلية، بطريقة مبهجة.

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جاء ذلك برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة.

وأظهر الفيديو رسالة الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام بجامعة مصر وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين، للطلاب لطمأنتهم.

وجاءت رسائل قيادات كلية الإعلام للطلاب كالتالي، «ازيكم يا ولاد والله وحشتونا جدا الكلية من غيركم مضلمة إن شاء الله ترجعوا بالسلامة والكلية تنور بيكم وبنشاطكم وبشغلكم وبجدهدكم احنا بنحاول نقدملكم كل الخدمات على المنصة الإلكترونية والفيس بوك والواتساب.

وطالب عميد الكلية، الطلاب بضرورة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية حال وجود مشكلة تواجههم قائلا: «ياراب يجعل كل أيامكم كلها خير وتملوا الكلية بهجة وسعادة، الكلية ملهاش أي معنى من غير الطلاب».

وأضاف: «لو في أي مشاكل في المنصة الإلكترونية بتواجه الطلاب فورا يجب عليهم أن يتواصلوا معانا هتلاقونا ديما متواجدين لحل مشاكلهم، لكلية من غيركم وحشة وان شاء الله نعدي المرحلة الحالية على خير».

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وأوضح: «احنا في ضهركم ومتقلقوش وأن شاء الله كله هيعدي على خير، وحشتونا ووحشتنا المحاضرات جدا طالبين منكم تلتزموا بالتعليمات وإن شاء الله الأزمة تعدي على خير، وديما نكون داعمين ليكو وفي ضهركم ومتقلقوش الشرح ديما معاكم بكل الطرق بالصوت والصورة».

بدورها قالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء الجامعة، إنه تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، طبقت جامعة مصر نظم التعليم عن بعد لطلابها.

وأوضحت حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على توفير كافة الوسائل التعليمية لطلابها وتستخدم طرق متقدمة لاستمرار العملية التعليمية، مع الإلتزام بتفعيل قرار رئيس الجمهورية، بتعطيل الدراسة بالجامعات لمدة اسبوعين.

وذكرت أن مبادرة بعث رسائل طمأنة للطلاب، جاءت لتوضيح الأمور لجميع طلاب الكليات، وتؤكد أن أعضاء هيئة التدريس، دائما داعمين للطلاب، فهم على تواصل مباشر من خلال تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني، والذي قررت إدارة الجامعة استخدام آلياته في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الكاشف، إلى أن جميع كليات الجامعة، تتيح لطلابها تحميل المحاضرات والمواد التعليمية من على موقع الجامعه للتعليم الإلكتروني والتواصل الالكتروني مع أعضاء هيئة التدريس وتفعيل نظم التقييم المستمر للطلبة والمتمثله في الاشكال المختلفة للامتحانات.