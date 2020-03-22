شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى للحكومة بفرض حظر تجول لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، باقتراح إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجها إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإصدار قرار حكومى بفرض حظر تجوال، للحد من حركة المواطنين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الكثير من البلدان لجأت في إطار خطتها الحكومية لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا"، لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال فعلى لمنع أى تجمعات تعمل على زيادة عد المصابين والوفيات.

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وأشارت إيفلين متي، إلي قيام إسبانيا وفرنسا بفرض حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد بسبب انتشارالفيروس بصورة كبيرة بين مواطنيها، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الولايات الأمريكية نفس القرار، وبعض الدول العربية اتخذت هذا القرار مثل الأردن والعراق والكويت.

ونوهت نائبة البرلمان، أن قرار حظر التجوال ثبت مدى جدواه في التخفيف من آثار الأزمة في البلدان التي اتخذت هذا القرار، وفي ظل عدم التزام بعض المواطنين، بالقرارات الحكومية والتعامل معها بنوع من الاستهتار كإقامة الأسواق الشعبية والأفراح، وقيام المقاهي بإغلاق أبوابها على روادها من الداخل، وعدم البقاء في المنازل، أصبح لزامًا اللجوء لهذا القرار، للحفاظ على صحة جموع المواطنين.