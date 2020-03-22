شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يتقدم بطلب إحاطة لوقف طباعة الصحف والمجلات الورقية مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلي للإعلام بشأن وقف طباعة وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتا، إتساقا مع جهود الدولة بشأن الإجراءات الوقائية من ڤيروس كورونا.
وأشار النائب إلى أن العديد من الدول إتجهت إلي وقف كافة المطبوعات الورقية بما فيها الصحف والمجلات في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا، بعدما ثبت أن الأوراق أحد وسائل انتشار الفيروس.
وقال أبو العلا: "لا يخفى على أحد أن الصحافة الإلكترونية في مصر تقوم بدورها على أكمل وجه لما تمتلكه من إمكانات في تقديم معالجات أكثر فعالية من الصحف الورقية مثل الفيديوهات والصور والانفوجراف".
وأوضح أبو العلا ، أن المواقع الإخبارية تتميز بالتحديث اللحظي أولا بأول، فضلا عن توافرها لدى كل مستخدمي الإنترنت وعبر التطبيقات المختلفة على التليفونات المحمولة، وكذلك سرعة التفاعل مع المستخدمين والرد على كافة الاستفسارات ، مشددا على ضرورة الإسراع في إصدار قرار بوقف المطبوعات الورقية مؤقتا لحين انتهاء هذه الأزمة، وإعلان سيطرة الدولة على انتشار الفيروس نهائيا.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن أبو العلا يتقدم بطلب إحاطة لوقف طباعة الصحف والمجلات الورقية مؤقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.